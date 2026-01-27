البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر وسائل التواصل لمن هم أقل من 15 عاما وماكرون يعلق

18 حجم الخط

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، في خطوة أشاد بها الرئيس إيمانويل ماكرون باعتبارها وسيلة لحماية الأطفال من الإفراط في قضاء الوقت أمام الشاشات.

وصوت 130 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل 21 في جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعات الاولى من صباح الثلاثاء، حيث سيحال بعدها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

وأشاد ماكرون في منشور على منصة "إكس" بإقرار مشروع القانون الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة" لحماية الأطفال والمراهقين الفرنسيين.

Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans: c’est ce que préconisent les scientifiques, c’est ce que demandent massivement les Français.



Après un travail fructueux avec le Gouvernement, l’Assemblée nationale vient de dire oui.



C’est une étape majeure.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2026



والتشريع الذي ينص أيضًا على حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، يجعل من فرنسا ثاني دولة تخطو مثل هذه الخطوة بعد أستراليا التي منعت في ديسمبر من هم دون سن 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل.

وقال ماكرون في مقطع فيديو تم بثه السبت "إن مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو للتلاعب بها، سواء من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال إنه يأمل أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بحلول منتصففبراير حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

وأضاف أن "منصات التواصل الاجتماعي سيكون أمامها حتى 31 ديسمبر لتعطيل الحسابات الحالية" التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن.

وأعلنت الوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية هذا الشهر، إن وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وسناب تشات وانستجرام لها آثار سلبية عديدة على المراهقين، وخاصة الفتيات، مع أنها ليست السبب الوحيد لتدهور صحتهم النفسية.

وتشمل مخاطر زسائل التواصل التنمر الإلكتروني والتعرض للمحتوى العنيف.

وينص التشريع على أنه "يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما دخول خدمات شبكات التواصل الاجتماعي التي توفرها المنصات على الإنترنت".

ويحتاج تطبيق هذا التشريع إلى نظام فعال للتحقق من أعمار مستخدمي الشبكات الاجتماعية، وهو ما يجري العمل على تطويره حاليًا على المستوى الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.