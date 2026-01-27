الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن الأساليب العلمية الحديثة في تغذية الحيوان

 قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مديرية الزراعة بالفيوم نظمت ندوة إرشادية مشتركة بين الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والإدارة العامة للإرشاد الزراعي، لنشر الوعي بالأساليب العلمية الحديثة في مجال تغذية الحيوان وتحسين كفاءة الإنتاج.

 

محاور ندوة تغذية الماشية

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات أبرزها الأساليب الفنية الحديثة لتغذية الحيوان، وشرح طريقة إعداد السيلاج وأهميته في توفير الأعلاف على مدار العام، إضافة إلى أسس تغذية الحيوان باستخدام الأعلاف الخضراء والمركزة والمواد الخشنة، بما يسهم في خفض تكاليف التغذية وتحسين معدلات الإنتاج.

يوما ارشاديا لمحصول القمح بمركز طامية

كما نظمت يوما  ارشاديا لمحصول القمح، بجمعية عباد المخلصين، في قرية سرسنا التابعة لمركز طامية،  في إطار مبادرة دعم زراعة محصول القمح لموسم 2025/2026، ودعم صغار المزارعين وتعظيم الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.

يوم ارشادي بمركز اطسا

و نظمت أيضا يوما ارشاديا   لمحصول القمح بمركز اطسا، وتناول اليوم الحقلي عددًا من التوصيات الإرشادية الهامة لمحصول القمح في المرحلة الحالية، شملت مواعيد وأساليب التسميد والري، وأهمية المرور الدوري على الحقول لاكتشاف أي إصابات مرضية أو حشرية مبكرًا، بالإضافة إلى توضيح مميزات الزراعة على مصاطب ودورها في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه.

 

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستاتية

زراعة الفيوم تنظم ندوتين عن ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام المخصبات الحيوية

يذكر أنه تم تسوية 252 فدانًا بالليزر وزراعتها على مصاطب على مستوى المحافظة، لما لها من دور فعال في ترشيد مياه الري وزيادة كفاءة الإنتاج.

 

