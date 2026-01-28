الأغلى بـ 7200 جنيه وقصص الأنبياء بـ 4300، أسعار كتب الأطفال بمعرض الكتاب 2026

18 حجم الخط

معرض الكتاب 2026، شهدت أسعار كتب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، تباينًا كبيرًا، حيث وصل أغلى كتاب للأطفال داخل أجنحة وقاعات المعرض إلى 7200 جنيه كأعلى سعر كتاب مخصص للأطفال.

أسعار كتب الأطفال

وتصدر كتاب سلسلة “صندوق القيم” قائمة أغلى سعر كتاب مخصص للأطفال، بسعر الـ 7200 جنيه، وجاءت سلسلة علماء المسلمين في المركز الثاني بقائمة الأعلى سعرا بمبلغ 6700 جنيه.

فيما حل في المركز الثالث سلسلة “القيم التربية الأخلاقية”، فيما جاءت سلسلة قصص الأنبياء بسعر 4300 جنيه.

وجاءت سلسلة الصحابة بسعر 3100 جنيه، وتلتها سلسلة القيم التربية الأخلاقية في نسخة أخرى بسعر 2880 جنيه، وجاءت كل هذه الإصدارات داخل جناح دار مؤسسة الف باء تاء ناشرون (الأردن).

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.