الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأغلى بـ 7200 جنيه وقصص الأنبياء بـ 4300، أسعار كتب الأطفال بمعرض الكتاب 2026

قصص الأنبياء
قصص الأنبياء
18 حجم الخط

معرض الكتاب 2026، شهدت أسعار كتب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، تباينًا كبيرًا، حيث وصل أغلى كتاب للأطفال داخل أجنحة وقاعات المعرض إلى 7200 جنيه كأعلى سعر كتاب مخصص للأطفال.

 

أسعار كتب الأطفال 

وتصدر كتاب سلسلة “صندوق القيم” قائمة أغلى سعر كتاب مخصص للأطفال، بسعر الـ 7200 جنيه، وجاءت سلسلة علماء المسلمين في المركز الثاني بقائمة الأعلى سعرا بمبلغ 6700 جنيه. 

فيما حل في المركز الثالث سلسلة “القيم التربية الأخلاقية”، فيما جاءت سلسلة قصص الأنبياء بسعر 4300 جنيه. 

وجاءت سلسلة الصحابة بسعر 3100 جنيه، وتلتها  سلسلة القيم التربية الأخلاقية في نسخة أخرى بسعر 2880 جنيه، وجاءت كل هذه الإصدارات داخل جناح دار مؤسسة الف باء تاء ناشرون (الأردن).

 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار كتب الأطفال كتب الأطفال معرض الكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية

الأغلى بـ 7200 جنيه وقصص الأنبياء بـ 4300، أسعار كتب الأطفال بمعرض الكتاب 2026

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

المزيد
الجريدة الرسمية