الحملة القومية للنهوض بالقمح تعلن خطتها لزيادة الإنتاجية ومواجهة تحديات المقننات المائية والتغيرات المناخية

18 حجم الخط

أعلنت الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز البحوث الزراعية عن خطتها للنهوض بإنتاجية القمح في مصر خلال موسم الزراعة الشتوي الجاري، خاصة في ظل التحديات المستقبلية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الزيادة السكانية المضطردة التي تؤدي إلى استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وترفع من فاتورة استيراد القمح.

كما تأتي التغيرات المناخية المتوقعة، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة ونقص مياه الري، ضمن أبرز التحديات التي تتطلب جهودًا مكثفة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وقال الدكتور صبحي عبد الدايم رئيس قسم الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح أن استراتيجية قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي:

التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحة المنزرعة من القمح خلال الموسم الحالي.

من خلال زيادة المساحة المنزرعة من القمح خلال الموسم الحالي. التوسع الرأسي الذي يتولاه قسم بحوث القمح بهدف رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

الذي يتولاه قسم بحوث القمح بهدف رفع إنتاجية وحدة الأرض والمياه. تقليل الفاقد في المحصول وترشيد الاستهلاك مع العمل على تغيير نمط الاستهلاك بما يحقق الاستدامة.

مع العمل على تغيير نمط الاستهلاك بما يحقق الاستدامة. تنمية القدرات البشرية للمرشدين الزراعيين وزراعي القمح لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء الحقلي.

أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

تشمل أنشطة الحملة العديد من الجهود والبرامج التنفيذية، أبرزها زيادة النشاط الإرشادي في الأراضي حديثة الاستصلاح ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان في مناطق توشكى والعوينات والفرافرة والوادي الجديد وغرب المنيا ووادي النطرون والمراشدة، إضافة إلى المشروعات القومية مثل مشروع مستقبل مصر ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية، بهدف زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه.

كما تشمل أنشطة الحملة الآتي:

زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المنتقاة (المعتمدة).

التوسع في زراعة الأصناف الحديثة عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض.

زيادة عدد الحقول الإرشادية لتغطية جميع قرى الجمهورية.

نشر تقنية زراعة القمح على مصاطب، والتي توفر أكثر من 20% من مياه الري.

إنشاء تجميعات زراعية لنشر التقنيات الحديثة بين أكبر عدد من مزارعي القمح.

زيادة المساحة المنزرعة على مصاطب لتصل إلى 50% من إجمالي المساحة المزروعة بالقمح.

التوسع في تعريف المزارعين بأعراض الأمراض وخاصة أمراض الصدأ وطرق مكافحتها.

تطبيق حزمة التوصيات الفنية في حقول المزارعين لضمان أفضل إنتاجية ممكنة.

زيادة عدد الحقول الإرشادية في الأراضي الملحية وتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بها.

تطبيق برامج المكافحة المتكاملة للحشائش، خاصة حشيشة الزمير.

التوسع في زراعة أصناف قمح الديورم بمحافظات بني سويف والمنيا.

التوسع في زراعة القمح في مزارع الأسماك لزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.

تعزيز النشاط الإرشادي في تحميل القمح على المحاصيل الشتوية الأخرى.

تنمية القدرات البشرية للعاملين في مجال الإرشاد الزراعي.

تقديم الدعم الفني للمشروعات المشاركة في نشاط الحملة.

الاستعداد للموسم الجديد

استعدادًا للموسم الزراعي الجديد، تم اتخاذ عدة إجراءات من أبرزها توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاج حسب السياسة الصنفية في جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتعاون بين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص، وتوفير جميع التقاوي المطلوبة لمشروعات الاستصلاح القومية مثل مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وغيرها.

كما تعمل الحملة على إعداد خطة طموحة لإكثار تقاوي الأساس بما يحقق التغطية الكاملة بالتقاوي المعتمدة طبقًا للسياسة الصنفية، وتنفيذ ندوات تعريفية موسعة في جميع المحافظات للتعريف بأهم الأصناف المناسبة لكل منطقة ومميزاتها وقدرتها الإنتاجية، على أن تبدأ الندوات على مستوى المراكز والقرى اعتبارًا من شهر أكتوبر، والتأكيد على ضرورة التزام المزارعين بالسياسة الصنفية وزراعة الأصناف الملائمة لكل منطقة وفق البيان التالي:

السياسة الصنفية لمحصول القمح في مصر

تتضمن السياسة الصنفية لمحصول القمح في مصر تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية وفقًا لظروفها المناخية ونوعية التربة بهدف تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وضمان مقاومة الأمراض.

ففي منطقة الوجه البحري ومحافظة الجيزة يوصى بزراعة الأصناف: مصر 3، مصر 4، مصر 5، مصر 6، مصر 7، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سخا 97، سدس 14، وسدس 15.

أما في منطقة مصر الوسطى التي تضم محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، فيوصى بالأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، مصر 5، مصر 6، مصر 7، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سخا 97، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7، سوهاج 5، وسوهاج 6.

وفي منطقة مصر العليا وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، يوصى بالأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، مصر 5، مصر 6، مصر 7، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سخا 97، سدس 14، سدس 15، سدس 12، جميزة 11، بني سويف 5، بني سويف 7، سوهاج 5، وسوهاج 6.

أما في الأراضي المستصلحة حديثًا مثل مناطق الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وشرق العوينات، وتوشكى، فيوصى بزراعة الأصناف: مصر 1، مصر 3، مصر 4، مصر 5، مصر 6، مصر 7، جيزة 171، سخا 95، سخا 97، سدس 12، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7، وسوهاج 5، سوهاج 6.

ويعد صنف سخا 96 من الأصناف المبكرة النضج ويفضل زراعته في الزراعات المتأخرة عقب محاصيل الخضر أو قصب السكر.

وأكد قسم بحوث القمح أن السياسة الصنفية المعتمدة تتميز بتنوع كبير في الأصناف عالية الإنتاج والمقاومة لأمراض الصدأ، مما يمنح المزارع حرية اختيار الصنف الأنسب لاحتياجاته سواء من حيث كمية الحبوب أو القش أو جودة الخبز. كما يتيح هذا التنوع التكيف مع التغيرات المناخية وتجنب انتشار أي وباء مرضي في حال ظهور سلالات جديدة من أمراض الصدأ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.