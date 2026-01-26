الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملة مكبرة اليوم الإثنين، على أسواق القرى والمدن، بالتعاون مع الإدارات التموينية  بالمراكز، وتمكنت من تحرير 119 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  914 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين، و743 كيس شيبسي وويندوز وكارتيه فاسدة، و20  كيس مكرونة وزن الكيس 5 كيلو، غير مدون على الشيكارة تاريخ انتاج، و120 كليو من المقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 كيلو من الفريك والبرغل لإضافتها للكفته والسجق بدون فواتير وطمث تاريخ الانتاج، وحررت 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وتقرير عدم إعطاء بون الصرف الخاص بالمواطن ( جمعيتى )، ومحضرين جنحة عدم وجود شهادة صحية.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الحملات على محال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاسواق والمحال التجارية الادارات التموينية الاسواق والمحال إدارات التموين تموين تكثيف الحملات على الأسواق غير صالحة للاستهلاك الادمي مواد غذائية منتهية الصلاحية

مواد متعلقة

إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح علي الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

بسبب المخدرات، شاب يطعن والدته بـ"آلة حادة" ويفر هاربا بالفيوم

مصرع طالبة دهسا تحت عجلات ميكروباص في الفيوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

استقرار حالة 10 أشخاص عقرهم كلب ضال في الفيوم

كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا حول موعد عودة عبد الله السعيد وفتوح للتدريبات

خدمات

المزيد

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين

الإسترليني يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم الإثنين 26-1-2026

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

الأزهر: السيولة الأخلاقية أخطر التحديات الفكرية للمجتمعات المعاصرة

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية