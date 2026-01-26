تحرير 119 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، شنت حملة مكبرة اليوم الإثنين، على أسواق القرى والمدن، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، وتمكنت من تحرير 119 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 914 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، قبل بيعها للمواطنين، و743 كيس شيبسي وويندوز وكارتيه فاسدة، و20 كيس مكرونة وزن الكيس 5 كيلو، غير مدون على الشيكارة تاريخ انتاج، و120 كليو من المقرمشات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 كيلو من الفريك والبرغل لإضافتها للكفته والسجق بدون فواتير وطمث تاريخ الانتاج، وحررت 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار، وتقرير عدم إعطاء بون الصرف الخاص بالمواطن ( جمعيتى )، ومحضرين جنحة عدم وجود شهادة صحية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له، بتكثيف الحملات على محال السوبر ماركت، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

