ضبط 4000 قطعة بسكويت فاسد في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، وتمكنت الحملة من تحرير 27  مخالفة تموينية متنوعة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  19 شيكارة  سماد زراعي مخصص للجمعيات، قبل تهريبها للسوق السوداء، زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي وزن 950 كيلو جرام، كما تم -ضبط 4032 باكو بسكويت منتهي الصلاحية بمخزن تابع لسوبر ماركت، تصرف في عدد 4 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة 50 كجم-تصرف في عدد 3 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة وحررت 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار لأنشطة مختلفة.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على محال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم  جرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد على تكثيف الحملات  على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

الجريدة الرسمية