بسبب المخدرات، شاب يطعن والدته بـ"آلة حادة" ويفر هاربا بالفيوم

أقدم عاطل من حي الحاكورة بمدينة الفيوم، على طعن والدته باستخدام آلة حادة، بسبب رفضها مده بالأموال لشراء المواد المخدرة، وتم نقل الأم على الفور إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي متخصص.

جريمة في الحي الشعبي جنوب الفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد باعتداء " أ. أ. " على والدته بآلة حادة، وطعنها عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم، وحالتها العامة سيئة.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، وسيارة اسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل الأم المصابة الي قسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن الشاب الذي دلت التحريات أنه يدمن تعاطي المخدرات ودائم الاعتداء علي والدته بالضرب، بسبب حاجته الي المال لشراء ما يتعاطاه من مواد مخدرة.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.