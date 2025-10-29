الأربعاء 29 أكتوبر 2025
بسبب المخدرات، شاب يطعن والدته بـ"آلة حادة" ويفر هاربا بالفيوم

قسم شرطة ثان الفيوم،
قسم شرطة ثان الفيوم، فيتو

 أقدم عاطل من حي الحاكورة بمدينة الفيوم، على طعن والدته باستخدام آلة حادة، بسبب رفضها مده بالأموال لشراء المواد المخدرة، وتم نقل الأم على الفور إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف فريق طبي متخصص.

 

جريمة في الحي الشعبي جنوب الفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد باعتداء " أ. أ. " على والدته بآلة حادة، وطعنها  عدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم، وحالتها العامة سيئة.

 وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، وسيارة اسعاف الي موقع البلاغ، وتم نقل الأم المصابة الي قسم العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وجار البحث عن الشاب الذي دلت التحريات أنه يدمن تعاطي المخدرات ودائم الاعتداء علي والدته بالضرب، بسبب حاجته الي المال لشراء ما يتعاطاه من مواد مخدرة.

مفاجأة في واقعة مقتل طفلة على يد زوج أمها في الفيوم

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم، وتحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية