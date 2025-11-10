الإثنين 10 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح علي الطريق الغربي بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
تعطلت حركة المرور علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق الفيوم، قبل قليل، بسبب انقلاب سيارة نقل "شاحنة"  محملة بكميات كبيرة من القمح، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة محملة قمح 

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالقمح، علي طريق القاهرة ـ  أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين ان السرعة الزائدة تسببت في الحادث، ما أسفر عن تعطيل حركة المرور، إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، كما تمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث، في أقل من ساعتين، وانتظمت  حركة المرور علي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات. 

