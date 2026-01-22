الخميس 22 يناير 2026
ضبط 6180 كيس سناكس فاسد في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، بهدف السيطرة على السلع التي تطرح للتداول اليومي بأسواق المحافظة، وحررت الحملة 15 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الرغيف، إنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت للمحال التجارية والأسواق 30 مخالفة متنوعة.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديرية التموين قد تمكنت من  ضبط أحد مخازن المواد الغذائية غير المرخصة بقرية الإعلام مركز الفيوم يحتوي علي 440 كرتونة  تحتوي على 6180 كيس سناكس ومقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما حررت الحملة  محضر حيازة 70 وعلبة سجائر مجهولة المصدر، ومحضر بيع سجائر أزيد من السعر، ومحضر تصرف في 3 شكائر دقيق بلدى زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، و٣ محاضر جنحة تجميع دقيق نصف طن، وضبطت 75 علبة طحينة غير مدون عليها أي بيانات تفيد عن الانتاج والانتهاء والمنشأ بإجمالي وزن عشرين كيلو جراما، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع المعروضة، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

تشديد الرقابة التموينية

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 69 مخالفة في حملة تموينية على أسواق الفيوم

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

 كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

