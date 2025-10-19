الأحد 19 أكتوبر 2025
محافظات

كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم

كلب ضال، فيتو

عقر كلب ضال 10 أشخاص من قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد هجومه المفاجئ على المارة في شوارع متفرقة من القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

بلاغ إلى مدير الأمن

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة  الفيوم، يفيد بإصابة 10 أشخاص من قرية سيلا بعقر كلب ضال، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

 وتبين هجوم الكلب الضال بشكل مفاجئ على المارة وعقر 10 أشخاص بينهم أطفال وتم مطاردته لكنه تمكن من الهرب وسط الزراعات، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

وأكد مصدر بمستشفى الفيوم العام أن من بين المصابين أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، وأن جميع الحالات تم التعامل معها بشكل فوري، وتم إخطار الطب البيطري بالواقعة.

 

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

الحماية المدنية بالفيوم تخمد حريقا في منزل ريفي بقرية إلياس

وتم تحرير محضر رقم 32399 جنح مركز شرطة  الفيوم ، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.

