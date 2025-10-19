كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم

عقر كلب ضال 10 أشخاص من قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بعد هجومه المفاجئ على المارة في شوارع متفرقة من القرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

بلاغ إلى مدير الأمن

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بإصابة 10 أشخاص من قرية سيلا بعقر كلب ضال، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين هجوم الكلب الضال بشكل مفاجئ على المارة وعقر 10 أشخاص بينهم أطفال وتم مطاردته لكنه تمكن من الهرب وسط الزراعات، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

وأكد مصدر بمستشفى الفيوم العام أن من بين المصابين أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عامًا، وأن جميع الحالات تم التعامل معها بشكل فوري، وتم إخطار الطب البيطري بالواقعة.

وتم تحرير محضر رقم 32399 جنح مركز شرطة الفيوم ، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.

