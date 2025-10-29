إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود اشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، الذي فقد السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق، وتسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

