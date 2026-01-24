ضبط زبدة فاسدة وسلع مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومخازن المحروقات والطرق العامة، وتمكنت من تحرير55 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن وزن الرغيف، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت 100 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 6248 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف والأوزان منتهية الصلاحية، و44 شيكارة مكرونة منتهية الصلاحية زنة الواحدة 10 كيلو جرامات، و17 شيكارة أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج زنة الواحدة 25 كيلو جراما، كما تم ضبط 1480 كيلو زبدة شورتنج مجهولة المصدر، عبارة عن 24 كرتونة زنة الواحدة 25 كيلو جرام بهايبر شهير، و12 جوال زنة الواحدة 60 كيلو محملة علي سيارة ربع نقل، و١٦٠ كيلو بأحد المحال التجارية، كما تم ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مخصص للمخابز بإجمالي نصف طن قبل بيعها بالسوق السوداء، و20 شيكارة دقيق مستهلكين زنة الشيكارة الواحدة 30 كيلو جراما بإجمالي 600 كيلو جرام، وضبطت 280 عبوة دهانات، معجون دهانات، مركزات ألوان، منتهية الصلاحية، و91 علبة سجائر مجهولة المصدر، وحررت محضر تشغيل طاحونة موانئ سلندرات بدون ترخيص.

تكثيف الحملات علي الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لأرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تم التشديد علي تكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

