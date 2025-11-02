إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم موتوسيكل مع وتروسكل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم تروسيكل موتوسيكل

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث تصادم، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن تروسيكل وموتوسيكل تصادما بسبب السرعة الزائدة التي أفقدت قائدا المركبتين السيطرة عليهما، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

