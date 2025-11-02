الأحد 02 نوفمبر 2025
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم موتوسيكل مع وتروسكل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم تروسيكل موتوسيكل

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع  حادث تصادم، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن تروسيكل وموتوسيكل تصادما بسبب السرعة الزائدة التي أفقدت قائدا المركبتين السيطرة عليهما، ما أدى إلى وقوع الحادث، وتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين بالفيوم على المخابز البلدي والسياحي

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

