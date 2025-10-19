استقرار حالة 10 أشخاص عقرهم كلب ضال في الفيوم

كشفت مديرية الصحة بالفيوم، عن انصراف مصابي عقر الكلب الضال جميعهم، من مستشفي الفيوم العام، والبالغ عددهم 10 أشخاص من قرية سيلا بمركز الفيوم، بعد أن أجريت لهم الإسعافات اللازمة، وتم حقنهم بالمصل اللازم، واستقرت حالتهم تماما.

كلب ضال يثير الزعر في قرية سيلا

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بأن كلب ضال عقر 10 أشخاص بقرية سيلا التابعه للمركز، مساء أمس السبت، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الإسعافات اللازمة وتلقي المصل.

ووجه الدكتور مصطفى عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بشن حملة للقضاء على الكلاب الضالة في قرية سيلا بمركز الفيوم، حفاظا على سلامة أهالي القرية، وأن الأطباء البيطريين سيجوبون شوارع القرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية ووضع الطعم بعيدا عن الكتلة السكنية للتخلص من الكلاب الضالة في القرية.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.

