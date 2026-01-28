الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب اليوم في مصر، شهد سعر جرام الذهب، تراجعًا طفيفًا خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، بنحو تجاوز 8 جنيهات، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.  

آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر 

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 8022 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 21:  بلغ نحو 7020 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 6015 جنيها للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 56160 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر 

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.  

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه الذهب الجنيهات الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 24 الذهب اليوم السبائك الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب اليوم فى مصر سعر الدهب سعر جرام الذهب اليوم سعر الدهب اليوم سعر الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر سعر الجنيه الذهب اليوم جرام الذهب اليوم الدهب سعر الدهب عيار21 سعر الذهب اليوم عيار 21 جرام الذهب سعر جرام الدهب الدهب بكام اليوم اسعار الدهب اليوم جرام الدهب الدهب اليوم سعر جنيه الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الدهب الان سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سعر جرام الدهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اسعار الذهب الان الصاغة سعر جرام الذهب اليوم في مصر ذهب عيار 21 سوق الذهب سعر الجنيه الدهب عيار ١٨ سعر الذهب في مصر سعر سبيكة الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر سعر الذهب اليوم عيار ٢١

مواد متعلقة

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

هدوء صباحي في حركة أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الدولار يسجل 46.97 جنيها للشراء في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 18 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب, عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

الصعايدة طول عمرهم جدعان، نجيب ساويرس يشيد بشهامة قبطان مصري أنقذ مهاجرًا من الموت

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

تراجع طفيف في سعر جرام الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بعدم القدرة على التعايش مع الظروف الصعبة

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

المزيد
الجريدة الرسمية