زراعة الفيوم تنظم يوما حقليا عن النباتات الطبية والعطرية

نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، ندوة حقلية إرشادية، اليوم الأربعاء،  عن تحسين إنتاجية النباتات الطبية والعطرية ب بقرية جردو التابعة لمركز إطسا.

محاور الندوة الحقلية الارشادية

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن اليوم الحقائق تناول عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها أهمية التغذية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية، ودور التسميد العضوي في تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، مع التأكيد على استخدام الطحالب في التسميد لما لها من تأثير إيجابي على نمو النباتات، وأهمية استخدام الكومبوست كبديل آمن ومستدام للأسمدة الكيماوية.

مشكلات النباتات الطبية والعطرية

كما تم استعراض أبرز المشكلات التي تواجه مزارعي النباتات الطبية والعطرية، وعلى رأسها تذبذب الأسعار من موسم لآخر، ووجود بعض الإصابات الفطرية التي تؤثر على جودة وإنتاج المحصول، وتمت مناقشة الحلول المقترحة، والتي شملت ضرورة تحسين النظام التسويقي لضمان حصول المزارع على سعر عادل، إلى جانب الاهتمام الجيد بالمعاملات الزراعية الصحيحة، والالتزام ببرامج التغذية المتوازنة للنباتات للحد من الإصابات المرضية وتحقيق إنتاجية أعلى.

تحديات زراعة النباتات الطبية والعطرية

وتواجه النباتات الطبية والعطرية في مصر عامة وفي الفيوم على وجه الخصوص، عددا من التحديات في مرحلتي الزراعة وما بعد الحصاد، منها تلوث مياه الري أو التربة، ما يؤدي لزيادة متبقيات العناصر الثقيلة والمبيدات، بنا يتناسب مع احتياجات السوق الأوربي، كما أن نقص التقاوي قد يجبر المزارع على استخدام سلالات غير جيدة، ما يؤثر على إنتاجية الفدان.

​كما أن ضعف الوعي بحاجة النبات  المائية على وجه الدقة لكل وصف معرفة أساليب المكافحة البيولوجية، أدى إلى ضعف العائد.

