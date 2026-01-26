مؤشرات ونسب النجاح الأولية لنتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالمنوفية 2026

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عن مؤشرات ونسب النجاح الأولية في نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026، وذلك بعد مرور يومين من أعمال التصحيح داخل الكنترولات.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن أعلى نسبة نجاح تم تسجيلها حتى الآن كانت في مادة اللغة العربية، حيث بلغت 96% في تصحيح يوم الأحد، بينما جاءت أقل نسبة نجاح في مادة العلوم بنسبة 84% في اليوم نفسه.



مؤشرات نسب النجاح بالمواد

وأشار المصدر إلى أن مؤشرات النجاح جاءت كالتالي:

اللغة العربية: 95% يوم السبت، و96% يوم الأحد

اللغة الإنجليزية: 88% يوم السبت، و85% يوم الأحد

الدراسات الاجتماعية: 91% يوم السبت، و90% يوم الأحد

العلوم: 85% يوم السبت، و84% يوم الأحد

الرياضيات: 88% يوم السبت، و86% يوم الأحد



استمرار أعمال التصحيح والمراجعة

وأكد المصدر أن هذه النسب تُعد مؤشرات مبدئية ومن الوارد تغييرها بعد الانتهاء من رفع درجات الطلاب وإجراء المراجعة النهائية لأعمال التصحيح، مشيرًا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من التصحيح بنهاية الأسبوع الجاري.



وأضاف أنه عقب ذلك ستبدأ أعمال رصد وتجميع الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها رسميا من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قبل إعلانها للطلاب.

إجراءات جديدة لكنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية لتسريع إعلان النتيجة

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول هذا العام ستشهد إجراءات جديدة تتعلق بأعمال الكنترول، في إطار تطوير منظومة التصحيح وتجميع الدرجات.

توزيع أعمال التصحيح على كنترولين بدلًا من واحد

وأوضح المديرية أن أعمال تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات سيتم توزيعها على كنترولين بدلًا من كنترول واحد، حيث تم تقسيم الإدارات التعليمية العشر على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف.

تقسيم الإدارات التعليمية على كنترول شبين الكوم وكنترول منوف

وأشارت إلى أن كنترول شبين الكوم سيضم إدارات شبين الكوم، قويسنا، أشمون، تلا، وبركة السبع، بينما سيضم كنترول منوف إدارات منوف، الباجور، السادات، سرس الليان، والشهداء، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في الإسراع بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه سيتم زيادة عدد الكنترولات في المراحل المقبلة ضمن خطة التطوير المستمرة.

