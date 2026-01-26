ضبط 4 أطنان مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر

18 حجم الخط

شنت إدارة تموين 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة حملة رقابية موسعة على الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والمجمدات الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.



جاءت الحملة بناءً على تعليمات السيد بلاسي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية التموين بالجيزة، وبمتابعة ميدانية من مصطفى أحمد وكيل المديرية، للتأكد من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع.



المخالفات التي تم ضبطها

وأسفرت الحملة عن ضبط الآتي 50 كيلو جرام أوراك رومي منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 82 كيلو جرام لحوم مفرومة مجهولة المصدر بدون أي بيانات تعريفية، 2 طن لحوم مجمدة بدون فواتير تدل على جهة المصدر، بواقع 39 كرتونة وزن الكرتونة 20 كيلو جرام، 2 طن بلح ناشف مجهول المصدر بدون بيانات أو فواتير رسمية.



وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.



وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من تحرير محضر جنحة بيع بأزيد من السعر المقرر لإحدى سيارات أسطوانات البوتاجاز المنزلية، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين.



كما شملت الحملة المرور على عدد من المطاحن وسحب عينات من الدقيق، تمهيدًا لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة التموين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.



وشهدت الحملة كذلك تنفيذ قرار النيابة العامة في 3 محاضر سابقة ببيع المضبوطات المضبوطة وإيداع قيمتها بخزينة النيابة على ذمة القضايا.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف، للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.



