الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحقيق في واقعة تصوير طالبة بالشهادة الإعدادية لامتحان العلوم بالمنوفية

تحقيقات
تحقيقات
18 حجم الخط

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا حول سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 لمادة العلوم، متضمنًا الوقوف على انتظام اللجان والانضباط داخل مقار الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تفاصيل واقعة تصوير الامتحان داخل لجنة بقويسنا


وأحال المحافظ واقعة تصوير امتحان مادة العلوم للشئون القانونية، حيث تم ضبط طالبة بحوزتها هاتف محمول داخل لجنة مدرسة المساعي الإعدادية المشتركة بإدارة قويسنا التعليمية، لقيامها بتصوير ورقة الامتحان وتداولها، بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، كما تم تحرير 10 محاضر مخالفة لحيازة الهاتف المحمول بذات المدرسة.

ضبط هواتف محمولة بحوزة الطلاب

وفي السياق ذاته، جرى تحرير 5 محاضر حيازة هاتف محمول لعدد من الطلاب بإدارة السادات التعليمية، ومحضر آخر بإدارة بركة السبع، وتم تحويل جميع المخالفات للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فيما يخص سير العملية التعليمية والامتحانات، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي إهمال أو تقصير أو إضرار متعمد بمستقبل الطلاب، بما يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.


انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة

من جانبه، أكد وكيل تعليم المنوفية انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة بكافة اللجان، دون أي تأخير على مستوى جميع الإدارات التعليمية، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل أية معوقات حرصا على مصلحة الطلاب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2026 الترم الأول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يواصل تسليم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة بأشمون والسادات

طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون اليوم امتحان مادة العلوم

مقيدين وأحدهم كان معلقا على الجدار، شاهدة عيان تروي تفاصيل لحظة العثور على أطفال المنوفية (فيديو)

ركبهم على العجلة، فيديو جديد يوثق لحظة استدراج المتهم لأطفال المنوفية الـ 3 قبل قتلهم

شاهد عيان على جريمة قرية الراهب: الجاني كان معنا أثناء إخراج جثث الأطفال من المنزل المهجور (فيديو)

لحظات مؤلمة، شاهد والدة أطفال قرية الراهب بالمنوفية تمسح على رأسهم داخل النعش

آخر فيديو لأطفال المنوفية الثلاثة قبل مقتلهم

من أمام مسرح الجريمة، تفاصيل صادمة في اعترافات المتهم بقتل 3 أطفال داخل منزل مهجور بالمنوفية (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

الرئاسة: السيسي يلتقي ترامب في دافوس

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

"صنع في مصر" يغزو سوق الهواتف، كيف تحولت مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الموبايلات؟

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية