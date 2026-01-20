التحقيق في واقعة تصوير طالبة بالشهادة الإعدادية لامتحان العلوم بالمنوفية

18 حجم الخط

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا حول سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026 لمادة العلوم، متضمنًا الوقوف على انتظام اللجان والانضباط داخل مقار الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

تفاصيل واقعة تصوير الامتحان داخل لجنة بقويسنا



وأحال المحافظ واقعة تصوير امتحان مادة العلوم للشئون القانونية، حيث تم ضبط طالبة بحوزتها هاتف محمول داخل لجنة مدرسة المساعي الإعدادية المشتركة بإدارة قويسنا التعليمية، لقيامها بتصوير ورقة الامتحان وتداولها، بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، كما تم تحرير 10 محاضر مخالفة لحيازة الهاتف المحمول بذات المدرسة.

ضبط هواتف محمولة بحوزة الطلاب

وفي السياق ذاته، جرى تحرير 5 محاضر حيازة هاتف محمول لعدد من الطلاب بإدارة السادات التعليمية، ومحضر آخر بإدارة بركة السبع، وتم تحويل جميع المخالفات للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وشدد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون فيما يخص سير العملية التعليمية والامتحانات، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي إهمال أو تقصير أو إضرار متعمد بمستقبل الطلاب، بما يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.



انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة

من جانبه، أكد وكيل تعليم المنوفية انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة بكافة اللجان، دون أي تأخير على مستوى جميع الإدارات التعليمية، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل أية معوقات حرصا على مصلحة الطلاب.



