مالحقوش يفرحوا، حريق يلتهم جهاز عروسة بالمنوفية أثناء نقله لسوهاج

جانب من الحريق
سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عقب نشوب حريق هائل في جهاز عروس من أبناء القرية، أثناء نقله من القرية إلى محافظة سوهاج.


الحريق نشب بشكل مفاجئ


وأكد أحد أهالي قرية دبركى أنه لا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة، مشيرا إلى أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ أثناء نقل الجهاز، دون معرفة أسبابه حتى الآن.


تلفيات كاملة وعدم وجود إصابات


وأوضح أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، بينما التهم جميع محتويات الجهاز بالكامل، حيث قضى على الأجهزة الكهربائية والمفروشات بشكل كامل، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة للأسرة.

 


أهالي القرية يتضامنون مع أسرة العروس


وأضاف عدد من أهالي القرية بمركز منوف أنهم لن يتركوا أسرة العروس وحدها في هذه المحنة، مؤكدين عزمهم الوقوف بجانبها ومحاولة إعادة تجهيز العروس مرة أخرى، في مشهد يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء القرية.

