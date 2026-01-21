الأربعاء 21 يناير 2026
تجديد حبس المتهم بقتل أطفال المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس المتهم
تجديد حبس المتهم بقتل أطفال المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيق
قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تجديد حبس المتهم بقتل ثلاثة أطفال بقرية الراهب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب الواقعة التى تسببت فى إحداث حالة حزن عارمة بالمحافظة.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح في إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، نجحت في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقًا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل ان تجدد حبسه 15 يوما.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكان مصدر أمني بمحافظة المنوفية، كشف تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها في خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

