السبت 17 يناير 2026
محافظات

أول قرار من تعليم المنوفية بخصوص امتحان العربى للشهادة الإعدادية

امتحان العربى للشهادة
امتحان العربى للشهادة الإعدادية
 أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على إلغاء سؤال الجمع وتوزيع درجاته على باقى أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.

 وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لتصحيح العينة العشوائية لازالت تمارس عملها حتى الآن، وسيتم إعلان القرارات عقب الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية.

 

بعد شكوى الطلاب من صعوبة العربي، تعليم المنوفية تشكل لجنة لمراجعة أوراق الإجابة

 وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أعلنت في بيان لها عن تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة وتصحيح عينات من أوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وذلك في ضوء ما ورد من شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب بشأن صعوبة الامتحان الذي أُجري اليوم.

وأكدت مديرية التعليم بالمنوفية أنه سيتم، بناءً على نتائج أعمال اللجنة، اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تصب في صالح الطلاب، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد البيان على أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على مصلحة الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون أي إجحاف، مع الالتزام الكامل بالقواعد التعليمية المعمول بها.

واختتمت المديرية بيانها بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

امتحان العربي للشهادة الاعدادية امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية تعليم المنوفية مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية مديرية التعليم بالمنوفية

الجريدة الرسمية