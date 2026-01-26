تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

18 حجم الخط

ينطلق قريبا عرض مسلسل التمثيلية الذي يشارك في بطولته الفنان إسلام جمال والفنانة نورهان منصور.

تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل التمثيلية

وتتركز أحداث مسلسل التمثيلية حول جريمة قتل غامضة تقع في ظروف غير طبيعية، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وسط دائرة من الشكوك والتفاصيل المتشابكة.

ويجسد إسلام جمال شخصية الضابط "هاشم" الذي يتولى مهمة التحقيق في جريمة قتل يتعرض لها "ماجد" صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك أثناء انقطاع متعمد للتيار الكهربائي، في واقعة تفتح الباب أمام سلسلة تحقيقات واستجوابات تكشف أسرارًا وعلاقات غير متوقعة بين الموظفين وكل من كان موجودًا في مكان الجريمة.

حيث يبدأ في استجواب العاملين داخل الشركة ومحاولة تفكيك لغز الجريمة لمعرفة القاتل، وسط تصاعد في الأحداث وتوتر مستمر.

أبطال مسلسل التمثيلية

ويشارك في بطولة مسلسل "التمثيلية" كل من إسلام جمال، نورهان منصور، بسمة ياسر، محمود نوح، معوض إسماعيل

أحمد عادل، كما يظهر ضمن ضيوف الشرف عمرو رمزي، وطارق النهري، المسلسل من تأليف وإخراج أحمد مريوط، ويتولى إنتاج العمل سكرول برودكشن للمنتج خالد عبد الواحد.

الفنان إسلام جمال

وإسلام جمال بطل مسلسل التمثيلية هو ممثل مصري مولود في القاهرة عام 1989، ولفت أنظار الجمهور من خلال مشاركته في فيلم نور عيني إلى جانب الفنان تامر حسني.

وكان الفنان إسلام جمال قد أكد في لقاء مع “فيتو” أن بدايته الفنية الحقيقية كانت من خلال مشاركته في فيلم "نور عيني"، مشيرًا إلى أن الفنان تامر حسني كان السبب الرئيسي في ظهوره وتقديمه للجمهور، واصفًا إياه بـ"وش السعد" عليه.

وقال إسلام جمال لـ فيتو: "تامر حسني قصر عليا المسافات، وشرف كبير ليا لو اشتغلت معاه تاني بعد أول فيلم في حياتي، نور عيني، اللي كان بدايتي ووش السعد عليا" وأضاف: "تامر دا وش هنا بمعنى الكلمة."

وواصل بعدها إسلام مشواره الفني بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها المركب وخطة جيمي، إلى جانب ظهوره في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ابن حلال والوصفة السحرية وغيرها من الأعمال الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.