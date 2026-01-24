السبت 24 يناير 2026
محافظات

ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وتطهير 353 كم من المساقي في المنوفية

تطهير 353 كم من المساقي
تطهير 353 كم من المساقي في المنوفية
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار دعم وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتقديم كافة أوجه الدعم لصغار المزارعين والمربين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


دعم المشروعات الزراعية وخلق فرص عمل


وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد اقتصادي للأسر الريفية، من خلال دعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية المختلفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


استخراج 25 ترخيصًا ومعاينات تمهيدية جديدة


من جانبه، أوضح المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج 25 ترخيص تشغيل لمشروعات متنوعة شملت مزارع دواجن وماشية، مناحل، محلات أعلاف ومصانع، بالإضافة إلى إجراء 10 معاينات ميدانية لمزارع دواجن وماشية ومصانع، تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص خلال أسبوع.


المرور على 1760 فدانا من محاصيل الخضر والفاكهة


وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم المرور على 1760 فدانا من مساحات الخضر والفاكهة، بهدف متابعة الحالة العامة للمحاصيل، والتعرف على المعوقات التي تواجه المزارعين، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالإنتاج الزراعي.


ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وغلق محلات مخالفة


وفي مجال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، تم ضبط 4 أطنان أسمدة داخل مخزن بالباجور غير مطابقة للمواصفات الفنية، وتحرير محضر بالواقعة، بالإضافة إلى غلق محلين لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وضبط 13 طن أسمدة أخرى بدون مستندات ومجهولة المصدر، وتحرير محضرين ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مكافحة جشع التجار وحماية حقوق المواطنين.


تطهير أكثر من 353 كم من المساقي الخصوصية


كما أكد وكيل وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية تقدر بـ 353 كيلو و190 مترا من المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة خلال 7 أشهر، وذلك من خلال أعمال تطهير تعاوني وتحسين، لخدمة مساحة تقدر بـ 24 ألفا و758 فدانا.


الحفاظ على المياه والبيئة والصحة العامة


وأوضح أن أعمال التطهير تتم بمتابعة دورية ومستمرة، بهدف تقليل الفاقد من مياه الري، والحفاظ على البيئة، والحد من انتشار الأمراض والفيروسات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية لرفع المخلفات ونواتج التطهير أولا بأول، والحفاظ على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

