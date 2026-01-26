الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الدقهلية يضبط مصنع زيت غير مرخص ويصادر 6 أطنان

ضبط مصنع زيت غير
ضبط مصنع زيت غير مرخص، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن توجيه ضربة قوية لظاهرة الغش التجاري، بعد ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام وتزوير علامات تجارية معروفة، في تحرك رقابي حاسم.

ضبط مصنع زيوت غير مرخص بأجل 

وترأس الحملة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمرافقة الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة عطية رئيس قسم الرقابة التجارية، والأستاذة إلهام سامي رئيس قسم البيوع، وبالتعاون مع إدارة تموين أجا، حيث تحركت اللجان الرقابية بسرعة وحزم أسفرا عن كشف مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

نتائج الحملة 

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يعمل دون ترخيص، يقوم باستخدام استيكرات مزيفة لعلامات تجارية شهيرة، إلى جانب تداول سلع مجهولة المصدر، في مخالفة صارخة لأحكام القانون.

مضبوطات الحملة داخل مصنع في. م خس باجا 
وشملت المضبوطات:

6 أطنان زيت سائب غير مدون عليه أي بيانات

420 كرتونة زيت معبأ

2000 كرتونة فارغة

2000 عبوة زجاجية تحمل استيكرات مزورة

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محاضر تقليد علامات تجارية، وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وغش تجاري مكتمل الأركان.

وأكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات الرقابية مستمرة وبقوة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأسواق أو تهدد صحة المواطنين، وأن القانون سيطبق بكل حسم على المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة تموين التموين والتجارة الداخلية المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بدون ترخيص تموين الدقهلية علامات تجارية شهيرة ظاهرة الغش التجاري ضبط مصنع غير مرخص مراكز ومدن المحافظ مديرية التموين بالدقهلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، تعرف على التفاصيل

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

حريق في مقر الأونروا بالقدس الشرقية بعد هدمه

بدء تخصيص شقق روضة العبور للمتقدمين
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الذكرى 74، حريق القاهرة لغز لم يُحل ونار مهدت لثورة 52

لماذا تراجعت طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ برلماني يجيب

أمير عزمي: أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك وهذا اللاعب مكسب كبير

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري في خطوات بسيطة

خدمات

المزيد

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية