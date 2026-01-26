تموين الدقهلية يضبط مصنع زيت غير مرخص ويصادر 6 أطنان

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مفاجئة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن توجيه ضربة قوية لظاهرة الغش التجاري، بعد ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة زيوت الطعام وتزوير علامات تجارية معروفة، في تحرك رقابي حاسم.

ضبط مصنع زيوت غير مرخص بأجل

وترأس الحملة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمرافقة الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة عطية رئيس قسم الرقابة التجارية، والأستاذة إلهام سامي رئيس قسم البيوع، وبالتعاون مع إدارة تموين أجا، حيث تحركت اللجان الرقابية بسرعة وحزم أسفرا عن كشف مخالفات جسيمة تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يعمل دون ترخيص، يقوم باستخدام استيكرات مزيفة لعلامات تجارية شهيرة، إلى جانب تداول سلع مجهولة المصدر، في مخالفة صارخة لأحكام القانون.

مضبوطات الحملة داخل مصنع في. م خس باجا

وشملت المضبوطات:

6 أطنان زيت سائب غير مدون عليه أي بيانات

420 كرتونة زيت معبأ

2000 كرتونة فارغة

2000 عبوة زجاجية تحمل استيكرات مزورة

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحرير محاضر تقليد علامات تجارية، وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وغش تجاري مكتمل الأركان.

وأكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات الرقابية مستمرة وبقوة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأسواق أو تهدد صحة المواطنين، وأن القانون سيطبق بكل حسم على المخالفين.

