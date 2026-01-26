الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 رجال وسيدتين مسجلين خطر ومعهم 11 طفلا في الجيزة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة،  من ضبط 3 رجال، وسيدتين، لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم 11 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

عقوبة جريمة التسول طبقا للقانون

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بـ السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

txt

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال تسول بالقاهرة والجيزة

txt

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث الجيزة التسول

مواد متعلقة

ضبط 12 شخصا بتهمة استغلال الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة والجيزة

تجديد حبس سيدة بتهمة استغلال الأطفال في التسول بمحطة مترو روض الفرج

ضبط 17 متهما لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الذكرى 74، حريق القاهرة لغز لم يُحل ونار مهدت لثورة 52

لماذا تراجعت طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ برلماني يجيب

أمير عزمي: أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك وهذا اللاعب مكسب كبير

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

اتصالات النواب تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

القاهرة تسجل 24 درجة، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

طريقة عمل الأرز الصيادية بالجمبري في خطوات بسيطة

خدمات

المزيد

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الكانتلوب وانخفاض الفراولة والجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون في سوق العبور

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية