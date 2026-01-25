الأحد 25 يناير 2026
"البيئة" تضبط صيادين متورطين في صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض

 نجحت وزارة البيئة في ضبط مجموعة من الصيادين المتورطين في صيد القرش الحوتي، أحد أندر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة.

اللافت في القضية لم يكن فقط سرعة تحرك الجهات المعنية، وإنما الدور الحاسم الذي لعبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كشف الواقعة، حيث تحولت مقاطع الفيديو المتداولة إلى بلاغ مفتوح، دفع وزارة البيئة إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

رصد الفيديوهات المتداولة

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن رصد الفيديوهات المتداولة أسهم بشكل مباشر في تحديد هوية الصيادين وضبطهم خلال ساعات، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمثل اعتداءً على التنوع البيولوجي أو تهديدًا للحياة البحرية.

وأضافت الوزيرة أن الواقعة تمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه صيد الكائنات البحرية النادرة، بأن القانون سيُطبق بكل حسم، خاصة في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وفي هذا السياق، جددت وزارة البيئة دعوتها للمواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في حماية البيئة البحرية، مؤكدة أن الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة البيئية.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة استقبال البلاغات عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 01222693333، في خطوة تعكس اعتماد الدولة على الشراكة المجتمعية لحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

