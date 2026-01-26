أمير عزمي: أتمنى استمرار معتمد جمال مع الزمالك وهذا اللاعب مكسب كبير

18 حجم الخط

أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يستحق الاستمرار مع الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: الزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة، ما بين مستحقات اللاعبين والمدربين القدامى المتأخرة، ومستحقات اللاعبين الحاليين في فريق كرة القدم وكذلك الألعاب الأخرى، وغيرها، وبالتالي فلن يتمكن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب من التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة، وسيلجأ إلى مدربين دون المستوى، وبالتالي فإن الأفضل في الوقت الحالي هو استمرار معتمد جمال، خاصةً أن نتائجه مع الفريق جيدة، وبالتالي فلا داعي للمغامرة بمدربين دون المستوى.

وتابع: محمد إبراهيم الظهير الأيمن للزمالك، قدم أداءً جيدًا في مباراة المصري، مساء أمس الأحد، وهو مكسب كبير للفريق في ظل غياب عمر جابر للإصابة.

