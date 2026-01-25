أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإنشاء جامعة ريفال سوهاج، التحفظ على عيش محمص غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بحي الهرم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة على هذه السواحل

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم، وذلك بهدف استضافة فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف فرعا الجامعتين وفقا للجريدة الرسمية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتعزيز الصلات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لكل جامعة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر (هـ)، الصادر في 19 يناير 2026، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، فرع لكل جامعة من جامعتى (كوين مارجريت، وأدنبره نابيير) داخل مصر وإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج".

وتنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة ريفـال سـوهاج"، تكـون لهـا شخـصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

واصل حي الهرم بمحافظة الجيزة جهوده المكثفة في التصدي للمخالفات وحماية صحة المواطنين، حيث تم ضبط مصنع لإنتاج العيش المحمص غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة موسعة على المصانع المخالفة.

وتحفظت الحملة على محتويات المصنع المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إيداع المضبوطات بمخزن الحي بالقطاع الجنوبي، بالتنسيق مع إدارة رخص المحلات.

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لتعزيز التواجد الميداني وضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير السلامة.

بدأت الجولة بمستشفى إمبابة العام، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، الجراحة، العظام، الباطنة، الأطفال، الرعاية المركزة، بنك الدم، الأشعة، والتحاليل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة آليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة في مشروع حقل ظهر بيانًا رسميًا ينفي بشكل قاطع ما نُشر عن تأجيل خطط التوسع في الحقل وتجميد حفر بئرين جديدين بتكلفة نحو 360 مليون دولار، واصفة تلك الأنباء بأنها غير صحيحة، ولم تصدر عن أي من الطرفين

كما نفت الشركتان وجود خلافات حول سعر الغاز في الاتفاقيات، مؤكدتين أن جميع البنود التعاقدية تحكمها آليات معتمدة ومتفق عليها.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين ويسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 أمتار.

نجحت وزارة البيئة في ضبط مجموعة من الصيادين المتورطين في صيد القرش الحوتي، أحد أندر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الواقعة.

اللافت في القضية لم يكن فقط سرعة تحرك الجهات المعنية، وإنما الدور الحاسم الذي لعبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كشف الواقعة، حيث تحولت مقاطع الفيديو المتداولة إلى بلاغ مفتوح، دفع وزارة البيئة إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.