أخبار مصر

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم العاصمة الدولية للتعليم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 36 لسنة 2026 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم، وذلك بهدف استضافة فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف فرعا الجامعتين وفقا للجريدة الرسمية إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وتعزيز الصلات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي لكل جامعة، إلى جانب إتاحة فرص تعليم عالٍ عالمية داخل البلاد مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين كما يلزم القرار فرعي الجامعتين بتوثيق روابط التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن ينظم اتفاق خاص العلاقة بين المؤسسة الجامعية وكل من جامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير على أن يقتصر دور مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية والبحثية، دون أن يكون لها حق منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية. 

وتختص كل جامعة بكافة الجوانب الأكاديمية المتعلقة بفروعها، بما يشمل نظم الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية.

كما نصت المادة الخامسة على أن يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية مستقلة تحدد نفقاتها وإيراداتها مع توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام المتفق عليه بين مؤسسيها، على أن يكون لكل فرع من فرعي الجامعتين ميزانية مستقلة أيضا بما يضمن جودة العملية التعليمية واستدامة استمرار العمل الأكاديمي.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو جذب الجامعات الدولية المرموقة، وتدويل التعليم العالي في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية وتوفير برامج تعليمية متقدمة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

الجريدة الرسمية