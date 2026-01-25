الأحد 25 يناير 2026
"إيجاس" تكشف حقيقة تأجيل خطط التوسع في حقل ظهر

حقل ظهر،فيتو
أصدرت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة في مشروع حقل ظهر بيانًا رسميًا ينفي بشكل قاطع ما نُشر عن تأجيل خطط التوسع في الحقل وتجميد حفر بئرين جديدين بتكلفة نحو 360 مليون دولار، واصفة تلك الأنباء بأنها غير صحيحة، ولم تصدر عن أي من الطرفين.

كما نفت الشركتان وجود خلافات حول سعر الغاز في الاتفاقيات، مؤكدتين أن جميع البنود التعاقدية تحكمها آليات معتمدة ومتفق عليها.

وشدّدت الشركات على أن نشر مثل هذه الشائعات يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الأخبار الزائفة، داعين الإعلام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط.

 

تصريحات  لوزير البترول  عن  تطوير حقل ظهر 

 

وأكد المهندس  وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة  أن حقل ظهر يساهم حاليًا بأكثر من 23% من إجمالي إنتاج الغاز المصري، مشيرًا إلى أن خطط تنمية الحقل تسير بكفاءة عالية، بما يدعم قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة.

واضاف الوزير   أن الحوافز الاستثمارية أدت إلى استعادة أعمال حفر آبار جديدة بحقل ظهر، مضيفًا أن شركة إيني الإيطالية أكدت  التزامها بالشراكة الاستراتيجية مع مصر وضخ نحو 8 مليارات دولار استثمارات للاستكشاف والإنتاج خلال 4-5 سنوات.

