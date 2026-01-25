الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جمهوري جديد بإنشاء جامعة ريفال سوهاج

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر (هـ)، الصادر في 19 يناير 2026، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، فرع لكل جامعة من جامعتى (كوين مارجريت، وأدنبره نابيير) داخل مصر وإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج". 

وجاء القرارين كالتالي: 

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 37 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج".
وتنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة ريفـال سـوهاج"، تكـون لهـا شخـصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح. 


ولا يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى وتنفيـذ اتفاقيات التعاون التى أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

-قرار جمهوري جديد رقم 36 لسنة 2026، بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى (كوين مارجريت، وأدنبره نابيير) داخل جمهورية مصر العربية.

وتُنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسـم "مؤسـسة العاصـمة الدوليـة للتعلـيم " يكون مقرها العاصمة الجديدة، وتهدف لاستضافة فرع لكـل جامعـة مـن جـامعتى (كوين مارجريت، وأدنبره نابيير) داخل جمهورية مصر العربية. وتتمتع كل من المؤسسة، وكذلك كل فرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.


 

الجريدة الرسمية