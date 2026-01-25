أخبار الرياضة اليوم: الزمالك والمصري يتعادلان بالكونفدرالية.. هزيمة آرسنال في الدوري الإنجليزي.. نجم بيراميدز ينضم للاتحاد السكندري

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة جاءت في غالبية أوقاتها هادئة بدون خطورة على مرمى الفريقين، ولكن في بعض أوقات الشوط الثاني أضاع المصري عدة فرص عن طريق صلاح محسن ودغموم وعمر الساعي.

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميا مع عبد الرحمن مجدي جناح فريق بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى زعيم الثغر لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل العودة للمسار الصحيح في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد تراجع النتائج.

أعرب يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من مسؤولي النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجماهير منذ الإعلان عن الصفقة.

وأوضح بلعمري خلال تصريحات عبر منصات الأهلي الرسمية، أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكن حديثه مع مسؤولي الأهلي كان حاسما في اختياره بالانضمام إلى النادي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية والمحلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد الألقاب في أي بطولة يشارك بها.

انتهت مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد، بنتيجة الفوز 3-2 ليونايتد، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن لقاءات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تيمبر وميكيل ميرينو هدفي آرسنال في الدقيقتين 29 و84، بينما أحرز بريان مبيومو ودورجو وماتيوس كونيا أهداف مانشستر يونايتد في الدقائق 37 و50 و87.

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإسباني - الليجا، على ملعب كامب نو.

سجل أهداف برشلونة: داني أولمو في الدقيقة 52، رافينيا في الدقيقة 57، لامين يامال في الدقيقة 73.

خسر فريق نانت من ضيفه نيس بنتيجة 1-4، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد طوال اللقاء، وسجل هدف فريقه نانت الوحيد في شباك نيس في الدقيقة 45+2.

حقق فريق تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في إطار مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم للبلوز اللاعب إستيفاو في الدقيقة 34، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

فاز فريق أستون فيلا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أستون فيلا الأول عن طريق إيميليانو بوينديا في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني سجل أولي واتكينز الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة 88.

الدوري الإيطالي، حقق فريق يوفنتوس فوزا أمام ضيفه نابولي بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة مباريات الدوري الإيطالي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

بهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد نابولي، حامل اللقب، عند 43 نقطة في المركز الثالث.

تعادل نادي الهلال، مع نظيره الرياض، بهدف لكل فريق في المباراة التي أٌقيمت بينهما، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتقدم الهلال عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26، ثم خطف الرياض التعادل مع طريق اللاعب إبراهيم بايش في الدقيقة 58.

تمكن فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب مواناواسا في لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وسجل هدف فريق كايزر تشيفز في شباك زيسكو يونايتد الزامبي اللاعب بولي ممودي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وحافظ الفريق الجنوب أفريقي على شباكه أمام الفريق الزامبي حتى نهاية اللقاء.

