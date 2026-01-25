الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن مجدي من بيراميدز على سبيل الإعارة

18 حجم الخط

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميا مع عبد الرحمن مجدي جناح فريق بيراميدز، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى زعيم الثغر لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، من أجل العودة للمسار الصحيح في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد تراجع النتائج.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع أفشة من الأهلي

أعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة.

ونشر أفشة رسالة وداع مؤثرة، معبرا عن امتنانه لكل الدعم الذي تلقاه من الجماهير طوال مشواره مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه دائما.

ويأتي ذلك تأكيدا لـ فيتو حيث كشف مصدر خاص، عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

