رياضة

رغم تسجيل مصطفى محمد، نانت يخسر من نيس 4-1 في الدوري الفرنسي

نيس ونانت
نيس ونانت
خسر فريق نانت من ضيفه نيس بنتيجة 1-4، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نانت ضد نيس

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد طوال اللقاء، وسجل هدف فريقه نانت الوحيد في شباك نيس في الدقيقة 45+2، بينما أحرز رباعية نيس: محمد علي شو هدفين في الدقيقتين 16 و29، سفيان ديوب في الدقيقة 40، توم لوشيت في الدقيقة 90+3.

تشكيل نانت ضد نيس

أنتوني لوبيس، كيلفن أميان، تايليل تاتي، نيكولاس كوزا، جونيور موانجا، شيدوزي أوازيم، موسى سيسوكو، يوهان ليبينانت، ريمي كابيلا، مصطفى محمد، ماتيس أبلين.

تشكيل نيس أمام نانت

ماكسيم دوبي، جوناثان كلوس، كوجو بيبرا أوبونج، جوما باه، علي عبدي، ساليس عبد الصمد، شارل فانهوته، مورجان سانسون، محمد علي شو، إيلي واهي، سفيان ديوب.

 

الجريدة الرسمية