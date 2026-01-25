رغم تسجيل مصطفى محمد، نانت يخسر من نيس 4-1 في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

خسر فريق نانت من ضيفه نيس بنتيجة 1-4، في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

أهداف مباراة نانت ضد نيس

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد طوال اللقاء، وسجل هدف فريقه نانت الوحيد في شباك نيس في الدقيقة 45+2، بينما أحرز رباعية نيس: محمد علي شو هدفين في الدقيقتين 16 و29، سفيان ديوب في الدقيقة 40، توم لوشيت في الدقيقة 90+3.

تشكيل نانت ضد نيس

أنتوني لوبيس، كيلفن أميان، تايليل تاتي، نيكولاس كوزا، جونيور موانجا، شيدوزي أوازيم، موسى سيسوكو، يوهان ليبينانت، ريمي كابيلا، مصطفى محمد، ماتيس أبلين.

تشكيل نيس أمام نانت

ماكسيم دوبي، جوناثان كلوس، كوجو بيبرا أوبونج، جوما باه، علي عبدي، ساليس عبد الصمد، شارل فانهوته، مورجان سانسون، محمد علي شو، إيلي واهي، سفيان ديوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.