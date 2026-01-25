كايزر تشيفز يفوز على زيسكو 0/1 ويتساوى مع الزمالك في الكونفدرالية

18 حجم الخط

تمكن فريق كايرز تشيفز الجنوب أفريقي من تحقيق الفوز على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب مواناواسا في لوساكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

هدف كايزر تشيفز في زيسكو

وسجل هدف فريق كايزر تشيفز في شباك زيسكو يونايتد الزامبي اللاعب بولي ممودي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وحافظ الفريق الجنوب أفريقي على شباكه أمام الفريق الزامبي حتى نهاية اللقاء.

ويلعب كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي ضمن المجموعة التي تضم الزمالك والمصري البورسعيدي.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل المواجهة

بهذا الفوز يصعد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للمركز الثاني رفقة الزمالك برصيد 4 نقاط لكل منهم، فيما يأتي فريق المصري البورسعيدي في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وزيسكو في المؤخرة بدون نقاط.

