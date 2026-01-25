الأحد 25 يناير 2026
القادسية يفوز على النجمة 1/3 ويحقق انتصاره السابع على التوالي في الدوري السعودي

القادسية السعودي
نجح فريق القادسية في تحقيق انتصاره السابع تواليا في الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على مضيفه النجمة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب منافسات الجولة الثامنة عشرة.

أهداف مباراة النجمة ضد القادسية

سجل أهداف فريق القادسية، الهندوراسي ديبي فلوريس (7 بالخطأ في مرماه) والمكسيكي جوليان كينيونيس (62) والإيطالي ماتيو ريتيجي (74)، بينما سجل للنجمة، راكان الطليحي (57).

ورفع القادسية رصيده إلى 39 نقطة، فيما بقي النجمة في المركز الأخير يأربع نقاط.

تفاصيل مباراة النجمة ضد القادسية 

واندفع القادسية للهجوم مع انطلاقة الشوط الأول، ونجح في قص شريط الأهداف بعد ست دقائق عندما لعب محمد أبو الشامات كرة عرضية وضعها الهندوراسي ديبي فلوريس بالخطأ في مرماه (7).

وأُتيحت فرصة محققة للقادسية لمضاعفة النتيجة عندما تلقى المكسيكي جوليان كينيونيس كرة واجه على إثرها المرمى لكن الحارس البرازيلي فيكتور براجا تصدى لها ببراعة وانهى خطورتها (31)، ولاحت فرصة للنجمة لمعادلة النتيجة لكن المدافع ياسر الشهراني قطع الطريق على المهاجم وحول الكرة للركنية (41).

ومع بداية الشوط الثاني واصل القادسية ضغطه وكان قريبا من التسجيل لولا تألق براجا الذي تصدى لكرة الإيطالي ماتيو ريتيجي (52)، وحرمت العارضة القادسية من هدف ثان عندما تصدت لمقصية ريتيجي قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (54).

ومن هجمة مرتدة أدرك النجمة التعادل عندما انطلق راكان الطليحي خلف كرة، قبل أن يصوبها قوية على يمين الحارس البلجيكي كوين كاستيلس (57) وتهيأت فرصة للنجمة لأضافة هدف ثاني لولا براعة كستيلس الذي تصدى لكرة العراقي علي جاسم وانهى خطورتها (60).

ومن هجمة منسقة عاود القادسية التقدم عندما كسر كينيونيس مصيدة التسلل ولعب الكرة داخل المرمى (62) ثم عزز تقدمه بهدف ثالث عندما تلقى ريتيجي كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية بين قدمي براجا (74).

 

القادسية فريق القادسية النجمة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي ريتيجي

الجريدة الرسمية