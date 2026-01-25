الأحد 25 يناير 2026
رياضة

أستون فيلا يفوز على نيوكاسل 0/2 ويصعد للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

فاز فريق أستون فيلا على نظيره نيوكاسل يونايتد، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدفا أستون فيلا في شباك نيوكاسل

جاء هدف أستون فيلا الأول عن طريق إيميليانو بوينديا في الدقيقة 19، وفي الشوط الثاني سجل أولي واتكينز الهدف الثاني للفيلانز في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

فوز تشيلسي على كريستال بالاس

وحقق فريق تشيلسي فوزا كبيرا على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في إطار مواجهات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف التقدم للبلوز اللاعب إستيفاو في الدقيقة 34، وأضاف جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وأحرز إنزو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وجاء هدف كريستال بالاس الوحيد عن طريق كريس ريتشاردز في الدقيقة 88. 

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر، برصيد 28 نقطة.

فريق استون فيلا أستون فيلا نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي تشيلسي

الجريدة الرسمية