الأحد 25 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

برشلونة يفوز على ريال أوفييدو بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
18 حجم الخط

حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال أوفييدو بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، في الجولة 21 من الدوري الإسباني - الليجا، على ملعب كامب نو.

سجل أهداف برشلونة: داني أولمو في الدقيقة 52، رافينيا في الدقيقة 57، لامين يامال في الدقيقة 73.

تشكيل برشلونة ضد ريال أوفييدو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب برشلونة وريال أوفييدو

وكان ريال مدريد قد خطف صدارة الليجا لمدة 24 ساعة فقط بعد فوزه ليلة أمس السبت على فياريال بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده للنقطة 51 في القمة، متقدمًا بفارق نقطتين عن برشلونة.

ولكن برشلونة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدف، فاز على ريال أوفييدو ورفع رصيده إلى 52 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.

فيما يتذيل ريال أوفييدو ترتيب الدوري الإسباني، حيث يملك 13 نقطة ويتواجد في المركز الأخير بجدول الليجا.

الأهلي يعلن إنتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة

وعلى صعيد آخر، أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خلال يناير الجاري.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية: إن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله رسميا إلى برشلونة، متمنيا له التوفيق في مشواره الاحترافي، ومؤكدًا دعمه الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن حمزة عبد الكريم سيغادر إلى إسبانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استخراج تأشيرة السفر، التي تستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن النادي يتابع مسيرة اللاعب ويتمنى له تمثيل الكرة المصرية بصورة مشرفة داخل ناديه الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فريق برشلونة ريال أوفييدو الدوري الإسباني الليجا

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل برشلونة لمباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

بثنائية مبابي، ريال مدريد يفوز على فياريال ويتصدر الدوري الإسباني

تقارير إسبانية تكشف آخر تطورات مفاوضات فالنسيا لضم ديانج
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل سلبيا مع ريال أوفييدو في الشوط الأول

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد ( تحديث لحظى )

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

يوفنتوس يتقدم 1-0 أمام نابولي في الشوط الأول بقمة الدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، آرسنال ومانشستر يونايتد يتعادلان 1/1 في الشوط الأول

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، أسعار بلح رمضان في سوق العطارة بالحسين (فيديو وصور)

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق بالأسواق اليوم الأحد

ارتفاع الذرة المستوردة وانخفاض الصويا والردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الشيخ عبد الرحيم القنائي وكراماته

هل ترث بنات الأخ من عمٍّ توفي وليس له أولاد؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية