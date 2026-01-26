الإثنين 26 يناير 2026
حوادث

ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من مخدر البانجو في الطالبية

ضبط متهم بالاتجار
ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة، فيتو
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على مسجل خطر "سرقات"، سبق اتهامه في 10 قضايا، آخرها قضية سرقة ومخدرات جنح أوسيم.


وذلك عقب أن وردت معلومات إلى قسم شرطة الطالبية، تفيد بأن المتهم، يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل منزله، وبالتحريات تبين صحة مزاولة النشاط، تم وضع خطة لضبطه وبمداهمة المنزل، عثر على كميات من مخدر الآيس والبانجو، وفرد خرطوش، حيث تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الطريق الدائري الإقليمي

على جانب آخر، استهدفت حملات انضباطية مكثفة مناطق الأعمال بـالطريق الدائري الإقليمي، حيث نجحت القوات في ضبط (626) مخالفة مرورية متنوعة، شملت (تحميل ركاب خارج المواقف – مخالفة شروط التراخيص – مخالفة شروط الأمن والمتانة).


كما أسفرت عمليات الفحص والتدقيق بالطريق الدائري عن: فحص (152) سائقًا، وتبين إيجابية (8) حالات تعاطي مواد مخدرة، ضبط (9) عناصر مطلوبين جنائيًا، محكوم عليهم بإجمالي (15) حكمًا قضائيًا، التحفظ على مركبة واحدة لمخالفتها قوانين المرور واللوائح المنظمة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 119 ألف مخالفة مرورية و59 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 400 قضية مخدرات وتنفذ 73 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

