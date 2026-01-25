الأحد 25 يناير 2026
حوادث

إصابة 12 شخصًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوي البحيرة

إسعاف
إسعاف
​شهد الطريق الصحراوي "القاهرة - الإسكندرية" بمحافظة البحيرة، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب سيارة "دبابة" محملة بالعمالة الزراعية عند الكيلو 68 (اتجاه الإسكندرية)، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات متفاوتة الخطورة، بينهم مواطن سوداني وحالات تعاني من نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقري وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

استنفار أمني وطبي بموقع الحادث

​تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كانت تقل عددًا من العمال المتوجهين لمقار عملهم بمزارع الطريق الصحراوي، قبل أن تنحرف عجلة القيادة وتؤدي لانقلاب المركبة.

كشف بأسماء المصابين وتوصيف الحالات

​استقبل مستشفى العامرية المصابين لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم، وجاءت بياناتهم وإصاباتهم كالتالي: ​عطا محمد عبد الهادي (38 عامًا) نزيف بالمخ وكسور متفرقة بالوجه والجسم (حالة حرجة)، ​أشرف أحمد محمد (40 عامًا - سوداني الجنسية)كسر بالعمود الفقري، ​هبة عطا محمود (36 عامًا) اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلي بالبطن، ​هشام محروس عوض (23 عامًا)كسر مضاعف بمشط القدم اليسرى وسحجات، ​عوض وليد محمد (14 عامًا) اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس، ​وليد محمد عبد الهادي (48 عامًا) كدمات شديدة بالصدر والذراع اليمنى، ​حسن رمضان محمد جاب الله (30 عامًا) كدمة شديدة بالجانب الأيسر، ​عبد النبي رمضان محمد (38 عامًا) سحجات وكدمات متفرقة، ​محمد علي إبراهيم (15 عامًا) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ​محمد وليد محمد (16 عامًا) كدمات بالوجه والجسم، ​عمرو حمودة ذكي (19 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة، ​بهاء محمد بدر (36 عامًا) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

الإجراءات القانونية

​تم إزالة آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، وحرر محضر رسمي بالواقعة. وباشرت جهات التحقيق عملها للوقوف على الأسباب الفنية للحادث، وما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة، مع طلب تحريات المباحث التكميلية.

الجريدة الرسمية