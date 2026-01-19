الإثنين 19 يناير 2026
حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

تشهد  محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الإثنين، زحامًا مروريًّا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

الوضع المروري في القاهرة

سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.

كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.

وشهد الطريق الدائري زحامًا واضحًا عند نفق السلام المتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

حالة المرور في الجيزة

شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًّا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل الجامعة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر انتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

