تسيير حركة المرور بطريق البدرشين بعد وقوع حادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات المرورية من تسيير حركة المركبات على الطريق الرئيسي بدائرة مركز البدرشين، فور أن تسبب وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكي، لزحام مروي ووفاة شخص وإصابة 6، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.

ويواصل رجال البحث الجنائي، جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

وعلى الفور، وجه العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، والعقيد أحمد صبحي، مفتش مباحث البدرشين، والمقدم أحمد يحيى، رئيس المباحث، بالانتقال إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي فوجئ قائدها بتروسيكل يقوده شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، يسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدامهما، وأسفر الحادث عن وفاة قائد التروسيكل، وإصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

حالة المرور اليوم

كما رصدت المتابعة الميدانية، تباطؤ حركة السيارات بشوارع وسط البلد وكورنيش النيل وكوبرى الجلاء.

وتواصل الإدارة العامة للمرور نشر الخدمات على الطرق لتسهيل الحركة، مع دعوة السائقين للالتزام بالسرعات المقررة، ومراعاة مسافات الأمان لتجنب الحوادث خلال فترات الذروة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.