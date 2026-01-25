إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق شربين بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل علي طريق قرية أبو زاهر مركز شربين في محافظة الدقهلية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل علي طريق قرية أبو زاهر مركز شربين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى شربين

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من: “محمد ح ا ا ” 17 سنة بسحجات متفرقة بالجسم، عبدالرحمن ا ع" 10 سنوات بسحجات متفرقة بالجسم، “جنا ا ع م” 15 سنة بكدمة وسحجات بالذراع اليمنى والركبة اليمنى، "سوسو ي ع" 32 سنة جرح قطعي بالشفاه العلوية.

من جانب آخر، أصيب 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بتروسيكل علي كوبري ميت يعيش بميت غمر في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم موتوسيكل مع تروسيكل وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر بلاغ حادث، وتم إرسال سيارتي إسعاف وجرى نقل المصابين لمستشفى ميت غمر.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “حازم م م م” 21 سنة ميت غمر باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"السيد ا ز م" 22 سنة ميت غمر باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

كما أصيب “وائل ح س” 38 صهرجت الكبرى ميت غمر باتباع كسر بالفخذ الأيسر، “محمود ا ا” 31 سنة صهرجت الكبرى باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات بالجسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كما أصيب 3 شباب في حادث انقلاب موتوسيكلأمام مصنع بيبسي على طريق بطره بسنديله في محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين لمستشفى شربين المركزي.

وكان تلقي أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 شباب في حادث انقلاب موتوسيكل امام مصنع بيبسي علي طريق بطره بسنديلة.

تحرك أمني وسيارتا إسعاف

وانتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث علي طريق بكره بسنديلة وجرى نقل المصابين.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “ابراهيم ح الـ ” 17 سنة بكسر بالرسغ الأيسر، “محمد ط ع” 16 سنة بكسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، “عبدالله ر م ع” 18 سنة بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وخلع بالكتف الأيسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

إصابة 3 أشقاء في انقلاب توك توك على طريق بالدقهلية

وفي حادث آخر، أصيب 3 أشخاص أشقاء في حادث انقلاب توكتوك بطريق تمي الأمديد في محافظة الدقهلية.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص أشقاء في حادث انقلاب توكتوك على طريق قرية الحصوة بتمي الأمديد على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك وجرى نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة "عمر ح ع ع” 18 عامًا، بسحجات بالركبة اليسرى، “نجلاء ح ع ع” 22 عامًا بكدمة بالصدر، “إيمان ح ع ع” 30 عامًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

