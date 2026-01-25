ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بدار السلام في سوهاج

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج عن قيام فريق العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة بدار السلام غير المرخصة بناء على توجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

ضبط 10 منشآت طبية خاصة غير مرخصة بدار السلام بسوهاج

وأوضح مدير الإدارة الصحية بدار السلام أن الفريق قام اليوم بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة وأسفرت المرور عن تحرير 10 محاضر عدم ترخيص لمنشآت طبية خاصة تعمل بدون استيفاء اشتراطات الترخيص القانونية وتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المنشأت التى تعرض صحة المواطنين للخطر وأن صحة المواطنين خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تهدد سلامتهم أو تخالف القوانين المنظمة للعمل الطبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.