بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة داخل فرح بالأرض الزراعية بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة خلال حفل زفاف بالأرض الزراعية بقرية أبو داوود السباخ مركز تمي الأمديدفي محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد في مشاجرة بأسلحة بيضاء داخل فرح بالأرض الزراعية بقرية أبو داوود السباخ مركز تمي الأمديد.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة تمي الأمديد، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وجري نقلهم لمستشفى تمي الأمديد.

اسماء المصابين في المشاجرة وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من “محمد الـ م” 40 سنة بجروح قطعية بفروة الرأس وسحجات بالوجه والجسم، “إبراهيم الـ م” 30 سنة بجرح سطحي بالرقبة، “أحمد م ع” 31 سنة بجرح قطعي في الأذن اليمني وجروح قطعية في فروه الرأس.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بموتوسيكل وسقوطه في ترعة

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل وسقوط الموتوسيكل في الترعة على طريق عزبة العبد أبو جلال مركز شربين في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي في موتوسيكل وسقوط الموتوسيكل في الترعة على طريق عزبة العبد أبو جلال مركز شربين.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلىمستشفى شربين العام لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في انقلاب الموتوسيكل في الترعة

وكشف مصدر طبي عن إصابة كل من “يوسف ع غ” 18 سنة باشتباه كسر بضلوع الصدر والحوض واشتباه نزيف بالبطن، وهشام ع الـ“ 18 سنة. اشتباه نزيف بالبطن والمخ واشتباه كسر بالحوض، ”إسلام ا غ" 24 سنة باشتباه نزيف بالبطن والمخ واشتباه كسر بالحوض.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

