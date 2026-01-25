محطتا طامية وأبوديهوم بالفيوم تحصلان علي شهادة مأمونية نظم معالجة الصرف الصحي

18 حجم الخط

قال الدكتور وليد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي: إن محطة معالجة الصرف الصحي بطامية تعمل بطاقة 16 ألف متر مكعب/يوم، فيما تعمل محطة معالجة أبو ديهوم بمركز إطسا بطاقة 5 آلاف متر مكعب/يوم، جاء ذلك أثناء استلام شهادات مأمونية نظم معالجة الصرف الصحي لمحطتي معالجة طامية وأبو ديهوم.

مؤشر علي كفاءة التشغيل

وأضاف ورئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات صحفية، أن الحصول على شهادات مأمونية نظم الصرف الصحي يُعد مؤشرًا واضحًا على كفاءة التشغيل والالتزام بتطبيق الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة، ونتاجًا للتعاون المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

تحقيق أعلي معايير لمأمونية المياه

وأشار رئيس شركة مياه الفيوم، إلى أن جميع الإجراءات اللازمة تمت تحت إشراف الشركة القابضة متمثلة في إدارة مأمونية مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة إدارة شئون البيئة، وبحضور ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمعامل والشئون المالية، وإدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة.ط، وقد شملت الزيارة المرور على مراحل محطة مياه شرب قحافة، في إطار تنفيذ أعمال حساب البصمة الكربونية للمحطة، باعتبارها احدى المتطلبات الأساسية لتجديد واعتماد خطط مأمونية مياه الشرب، بما يسهم في دعم منظومة الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتطبيق أعلى معايير المأمونية والتشغيل الآمن بكافة المواقع والمنشآت التابعة، بما يضمن تقديم خدمات مياه شرب وصرف صحي آمنة ومستدامة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بالفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.