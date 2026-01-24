السبت 24 يناير 2026
مياه الفيوم: إنتاج مليون متر مكعب / يوم قريبا

قال المهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى: إن إنتاج محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة (المرحلة الثالثة) يصل بعد الانتهاء من الإنشاءات إلى إنتاج 120 ألف متر مكعب يوميًا، وإنتاج محطة مياه الشرب بقحافة يصل أيضا بعد الانتهاء من إنشاءاتها إلي 43 ألف متر مكعب يوميًا، وتسير بهما معدلات التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وبنسب إنجاز مرتفعة، تمهيدًا لدخولهما الخدمة خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك أثناء تفقد أعمال إنشاءات المحطتين ضمن جولة للاطمئنان علي معدلات الإنشاء لمشروعات حياة كريمة.

إنتاج مليون متر مكعب / يوم

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن دخول المحطتين الخدمة سيسهم في إضافة طاقتهما الإنتاجية إلى إجمالي المياه المنتجة للشركة، ليصل إلى نحو مليون متر مكعب يوميًا بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى الخدمة وزيادة ضغوط مياه الشرب، خاصة بالمناطق البعيدة ونهايات الشبكات داخل المحافظة، وتوفير مياه الشرب بكميات مناسبة تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أعلنت عن توقف عدد من محطات مياه الشرب النقابي  بالمحافظة، بسبب نضوب مياه المأخذ خلال فترة السدة الشتوية، وأن الشركة فى حالة طوارئ ويتم بذل كافة الجهود لتقليل آثار السدة الشتوية علي العملاء، ويتم التواصل مع جميع المعنيين لاتخاذ اللازم لحين عودة الخدمة إلى وضعها الطبيعي.

