الأحد 09 نوفمبر 2025
بعد إعلان آبي أحمد عن سد ضخم جديد، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر فشل مشروعات إثيوبيا

سر فشل استكمال سد
سر فشل استكمال سد إثيوبيا الضخم، فيتو
بناء سد إثيوبي جديد، كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن سر فشل إثيوبيا في استكمال بناء سد ضخم جديد، برغم الشروع في بناء السد منذ 2010، أي قبل سد النهضة، ولا يزال لم يستكمل حتى الآن برغم الإعلان عن اكتماله قريبًا.

آبي أحمد يعلن عن سد ضخم جديد في إثيوبيا

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الإعلان عن السد الجديد، الذي بدأ العمل فيه منذ 2010، لم يتم عمل دراسة فعلية له، وواجه معوقات كثيرة، وخسائر مالية ومائية بدون عائد، كما حدث مع سدود أخري شرعت إثيوبيا في بنائها. 

 

آبي أحمد يتفقد مشروع سد ميجيش، فيتو
آبي أحمد يتفقد مشروع سد ميجيش، فيتو


وقال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم، عن السد الجديد في إثيوبيا: "بمناسبة السد "الجديد"، الذي أعلنوا عنه، وهو فعليًا سد بدأ العمل فيه من 2010، ومثال واضح أن مفيش دراسات فعلية تمت له، لأنه واجه معوقات كثيرة؛  بخلاف أنها خسارة مائية خلال سنوات العمل عليه، بدون أي عائد، وفي الموضوع ده في سدود أخرى مثل أرجو ديديسا، وزاريما الخ".

وأكد هاني إبراهيم أن "أثيوبيا تضم ما يقرب من 190 منشأة مائية، ما بين سدود ومحطات كهرومائية، وبتحقق استفادة ضخمة، لكن بتنكر وبتحاول تصدير فكرة أنها محرومة من السدود والتنمية ألخ"

وعن سد ميجيش الإثيوبي الذي أعلن عنه آبي أحمد، وسر فشله، قال الباحث هاني إبراهيم: "نرجع للسد.. لما بدأ العمل فيه واجه مشكلات تمويل وارتفاع تكاليف، لأن السد فعليًا لم يتضمن أي دراسة حقيقية عن وضع التربة، التي واجهوا مشاكل كثيرة معها، وعندما انتهوا من أعمال الردم الخرساني، اكتشفوا أنها معرضة للانهيار، وعليه رفعوا الميزانية من 2.4 مليار بر إثيوبي إلى 6.4 مليار بر، وحاليا الرقم تضاعف عدة مرات بسبب سعر الصرف".

إثيوبيا تفشل في إكمال السد الضخم الجديد 

 وأوضح هاني إبراهيم أنه "في 2021 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد اكتمل بنسبة 70%، وفاضل شهور لاكتماله، وفي 2023 نشرت الصحف الإثيوبية تقارير عن سوء الأعمال في السد، وأسباب تأخر العمل "اكتشفوا مشاكل التربة"

بناء سد ضخم في إثيوبيا، فيتو
بناء سد ضخم في إثيوبيا، فيتو

وتابع هاني إبراهيم: "وفي 2024 أعلنوا استكماله مرة أخرى، و7 نوفمبر 2025 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن السد أقترب أن يكتمل"

وعن تفاصيل السد الجديد الذي أعلن عنه آبي أحمد، قال هاني إبراهيم: "سد ميجيش (Megech Dam) ضمن منطقة جوندر زوريا، ويُقام على نهر ميجيش. السد متعدد الأغراض، من بينها الري وتوفير مياه الشرب لسكان المنطقة".

وأضاف هاني إبراهيم "سد ميجيش بسعة 185 مليون متر مكعب، من بينها 116 مليون متر مكعب للري، و32 مليون متر مكعب لمياه الشرب، و19 مليون متر مكعب سعة تخزين ميت، وتم الاعلان عن السد في عام 2010 وواجه بعض المعوقات؛ ومؤخرًا بدأ الإعلان عن استكماله".

وقال: "السد من نوع الركام الصخري، بارتفاع يبلغ 77 مترًا، وطول على القمة يُقدّر بـ 890 مترًا، وعرض 10 أمتار عند القمة".

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن عن قرب اكتمال السد الجديد

جدير بالذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أعلن في 7 نوفمبر الجاري، عن قرب اكتمال سد ضخم جديد، وهو سد "ميجيش" في منطقة أمهرا، وذكر عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أنه "قام بتقييم سير مشروع ري ميجيش خلال زيارته إلى مدينة جوندار"، مدعيًا أن "المشروع الرئيسي قد اكتمل بنجاح، بينما تتواصل بقية الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد" 

معوقات استكمال سد إثيوبيا الضخم، فيتو
معوقات استكمال سد إثيوبيا الضخم، فيتو


وكان آبي أحمد قد أعلن في عام 2021، عن استكمال 70% من مشروع سد ميجيش، وقال في تغريدة له على منصة "أكس": "إنه في غضون الأشهر الخمسة المقبلة سيتم الانتهاء من مشروع سد ميجيش بغرض الاستفادة من مياهه في الشرب وتطوير الري"، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في عام 2021 أن إثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية 2022، كاشفًا عن سر شروعه لبناءه العديد من السدود، حيث نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن آبي أحمد قوله: "إن بناء السدود هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".

