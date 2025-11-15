السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بطاقة "120 متر مكعب/يوم"، رئيس مياه الفيوم يتفقد مراحل المعالجة بمحطة صرف قحافة

محطة الصرف بقحافة،
محطة الصرف بقحافة، فيتو
18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، أن محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة مقامة على مساحة 80 فدانًا، طاقة تصميمية 120 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة الفيوم بالكامل إضافة إلى قرى هوارة المقطع، سنوفر، دمو، الزملوطي، والإعلام، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية، له لتفقد مراحل المعالجة المختلفة والأعمال الإنشائية المدنية والمعدات الكهروميكانيكية بالمحطة.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه شدد على الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية لكافة مكونات المحطة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، بما يضمن جاهزية المحطة وتجنب الأعطال المفاجئة، ويسهم في استدامة الخدمة والتغلب على التحديات التشغيلية، والتزام جميع العاملين بارتداء مهمات الوقاية الشخصية واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد والمرافق.

مياه الفيوم تكرم المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي

تحليل 35.8 ألف عينة مياه بمحطات الفيوم لضمان جودة الإنتاج

 

كما تفقد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المعمل المركزي للصرف الصحي، وتابع التقارير الفنية وسجلات جمع وفحص العينات، لافتا إلى أن دقة الرصد والتحليل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية في حال حدوث أي تجاوز للحدود المسموح بها، يساهم في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اختبارات المسار الوظيفي اشتراطات السلامة الاعمال الانشائية الصرف الصحي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي محطة معالجة الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

شركة مياه الفيوم تكرم 49 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

تضامن الفيوم: الجمعيات الأهلية وقعت بروتوكولا لتوصيل المياه لـ 3000 منزل مجانا

انقطاع مياه الشرب 9 ساعات عن عدد من قرى الفيوم غدا

مياه الفيوم تنظم تدريبا علي أساسيات معالجة الصرف الصحي

مياه الفيوم تعلن توصيل الخدمة إلى 3560 أسرة فقيرة بالمجان خلال عام

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لضمان جودة المنتج النهائي

مياه الفيوم تنظم تدريبا عمليا لطلاب كلية العلوم علي مراحل المعالجة

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية