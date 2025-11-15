بطاقة "120 متر مكعب/يوم"، رئيس مياه الفيوم يتفقد مراحل المعالجة بمحطة صرف قحافة

18 حجم الخط

قال المهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، أن محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة مقامة على مساحة 80 فدانًا، طاقة تصميمية 120 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مدينة الفيوم بالكامل إضافة إلى قرى هوارة المقطع، سنوفر، دمو، الزملوطي، والإعلام، جاء ذلك خلال الجولة الميدانية، له لتفقد مراحل المعالجة المختلفة والأعمال الإنشائية المدنية والمعدات الكهروميكانيكية بالمحطة.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه شدد على الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الدورية لكافة مكونات المحطة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، بما يضمن جاهزية المحطة وتجنب الأعطال المفاجئة، ويسهم في استدامة الخدمة والتغلب على التحديات التشغيلية، والتزام جميع العاملين بارتداء مهمات الوقاية الشخصية واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد والمرافق.

كما تفقد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، المعمل المركزي للصرف الصحي، وتابع التقارير الفنية وسجلات جمع وفحص العينات، لافتا إلى أن دقة الرصد والتحليل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية في حال حدوث أي تجاوز للحدود المسموح بها، يساهم في حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطن.

